موندو ديبورتيفو: برايتون يبدأ مفاوضاته مع فاتي

يبدأ نادي برايتون مفاوضاته مع أنسو فاتي لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برايتون يبذل جهدا كبيرا للحصول على توقيع أنسو فاتي.

ويأمل برشلونة في التخلص من اللاعبين الذين لا يعتمد عليهم تشافي هيرنانديز المدير الفني من أجل الحالة المالية للنادي.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن أندية تشيلسي وتوتنام ودورتموند تهتم في ضم فاتي خلال سوق الانتقالات الحالية.

وكشف التقرير أن روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون يرغب في ضم فاتي بسبب اقتناعه بأسلوب لعبه.

ويراهن برايتون على المواهب الشابة وظهر الفريق بصورة رائعة خلال الموسم الماضي وحتى الآن في الموسم الجاري.

ونجح برايتون في بيع أليكسيس ماك أليستر إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو بالإضافة إلى بيع موسيس كايسيدو إلى تشيلسي في صفقة قياسية مقابل 132 مليون يورو كأغلى انتقال في تاريخ الدوري.

وأضاف التقرير أن برايتون يحاول إغراء فاتي من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق.

ويدرس فاتي العرض الإنجليزي ويضعه في نفس مستوى العروض المقدمة إليه للاختيار بينهم.

وخاض فاتي 47 دقيقة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال ثلاث جولات، إذ شارك بديلا في المباريات الثلاثة.

ولعب فاتي -20 عاما- 112 مباراة بقميص برشلونة وساهم في 39 هدفا مع الفريق.

ونجح فاتي في تسجيل 29 هدفا وصنع 10 أهداف.