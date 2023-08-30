الأغلى في صيف النيراتزوري.. بافار إلى إنتر من بايرن ميونيخ

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

بنيامين بافار

أعلن إنتر الإيطالي ضم الفرنسي بنيامين بافار قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب التقارير فأن الصفقة تتراوح قيمتها بـ 30 مليون يورو بالإضافة لـ 2 مليون يورو حوافز.

ويشغل بافار مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو أغلى لاعب في الصيف الحالي للأفاعي، متفوقا على الألماني يان بيسيك القادم مقابل 7 ملايين يورو.

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اللاعب البالغ 27 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية ليل الفرنسي بعمر 9 سنوات، وظهر لأول مرة في يناير 2015 في الدوري الفرنسي بقميص نانت.

وبعد موسمين انتقل لصفوف شتوتجارت وقضى 3 سنوات وخاض خلالها 88 مباراة في الدوري الألماني.

وحاز بافار على جائزة أفضل هداف في كأس العالم 2018 بفضل هدفه الذي سجله في شباك فرنسا بدور الـ 16 حينها، وتوج رفقة الديوك باللقب.

وفي 2019 انضم لبايرن ميونيخ وتوج بجميع الألقاب الممكنة برصيد 11 لقبا بعدما خاض 163 مباراة سجل خلالها هدفين.

وأصبح بافار اللاعب الـ 11 الذي ينضم لصفوف النيراتزوري بعد يان بيسيك ويان سومر ودافيدي فراتيسي وماركوس تورام وخوان كوادرادو وأليكسيس سانشيز ورافائيلي دي جينارو وكارلوس أوجوستو وإيميل أوديرو وماركو أرناتوفيتش.

إنتر بنيامين بافار بايرن ميونيخ
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