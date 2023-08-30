استعدادا لـ باريس 2024.. تحديد موعد مواجهتي مصر الأولمبي وروسيا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 22:18

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي

يلتقي منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي مع روسيا وديا شهر سبتمبر المقبل.

ويبدأ منتخب مصر استعداداته للأولمبياد باريس 2024 بعدما تأهل بالحلول وصيفا للمغرب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وحدد يومي 7 و11 سبتمبر المقبل وتقام المباراتان في استاد السويس.

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وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكر إعداد في العين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والمقرر لها الصيف المقبل.

وحسم منتخب مصر بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس بعد الحصول على وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي استدعاء 3 لاعبين محترفين لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كل من عمر فايد لاعب فنربخشة التركي وبلال مظهر مهاجم باثانايكوس اليوناني، ومصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وانضم عمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق قبل أيام إلى صفوف نادي فنربخشة التركي بشكل رسمي.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي فترة إعداد خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي روسيا الأولمبي
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