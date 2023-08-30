استعدادا لـ باريس 2024.. تحديد موعد مواجهتي مصر الأولمبي وروسيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي مع روسيا وديا شهر سبتمبر المقبل.

ويبدأ منتخب مصر استعداداته للأولمبياد باريس 2024 بعدما تأهل بالحلول وصيفا للمغرب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وحدد يومي 7 و11 سبتمبر المقبل وتقام المباراتان في استاد السويس.

وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكر إعداد في العين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والمقرر لها الصيف المقبل.

وحسم منتخب مصر بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس بعد الحصول على وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي استدعاء 3 لاعبين محترفين لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

🔴 المنتخب الأولمبي يلتقي روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد وافق اتحاد الكرة المصري برئاسة الاستاذ جمال علام على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024. وينتظم… pic.twitter.com/zH5KAQjNtx — EFA.eg (@EFA) August 30, 2023

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كل من عمر فايد لاعب فنربخشة التركي وبلال مظهر مهاجم باثانايكوس اليوناني، ومصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وانضم عمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق قبل أيام إلى صفوف نادي فنربخشة التركي بشكل رسمي.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي فترة إعداد خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.