ممدوح عيد: بيراميدز جاهز لكتابة التاريخ.. وهدفنا واحد وهو تحقيق الألقاب

أبدى ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ارتياحه بشأن فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليا في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وأشار ممدوح عيد إلى جاهزية بيراميدز لكتابة التاريخ وتحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق الألقاب.

المهندس ممدوح عيد : جاهزون لكتابة التاريخ .. الكل في بيراميدز على قلب رجل واحد

وقال ممدوح عيد في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز: "الروح الإيجابية تعم أجواء المعسكر، والجميع سعيد باختيار المكان وتجهيزاته من أجل الحصول على الاستفادة القصوى".

وأضاف "هناك حالة من الحب والترابط الواضحة داخل المعسكر والقوة التي تزيد داخل صفوف الفريق مع الإضافات الجديدة والتخطيط المثالي للموسم الجديد".

وكشف ممدوح عيد "بيراميدز حاليا يمتلك أكثر من فريقين جاهزين تماما لبداية الموسم الجديد، ولا يوجد لاعب واحد احتياطي بالفريق والكل أساسي وعلى أعلى مستوى".

وشدد "بيراميدز أنهى الموسم الماضي في مكان متميز ويسعى لأن تكون بداية الموسم الجديد أفضل بكثير، هدفنا واضح وهو الفوز بكل البطولات".

ويشارك بيراميدز في منافسات دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد بيراميدز وصافة الدوري وكأس مصر كما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

وتابع عيد "المهم حاليا هو دخول الموسم الجديد بكل ثقة وتواضع ونوايا مخلصة وصادقة لتحقيق هدفنا بحصد الألقاب وعلى رأسها الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، وهو ما لا يقلل من باقي البطولات التي يشارك فيها الفريق".

واختتم ممدوح عيد تصريحاته "الإدارة تقف خلف الجميع وتدعمهم بكل قوة لأجل تحقيق الهدف المنشود".