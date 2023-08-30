في الجول يكشف وعد من اتحاد الكرة بشأن مستحقات الحكام.. وخطوة مرفوضة

تلقى الحكام المصريون وعدا من الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف المستحقات المتأخرة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

ومن المقرر أن تقام قرعة الموسم الجديد من الدوري في الأسبوع الأول من سبتمبر على أن تنطلق منافسات الدوري في منتصف الشهر.

وعلم FilGoal.com أن الحكام قد تلقوا وعدا بالحصول على المستحقات المتأخرة قبل انطلاق الدوري.

ولم يحصل الحكام على مستحقاتهم منذ الجولة الثالثة عشر من دوري الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الحكام تقدموا بشكوى إلى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام والذي طالبهم بإرسال "إيميل" برفضهم إدارة أي مباراة قبل الحصول على مستحقاتهم.

ولكن لم ينفذ الحكام طلب بيريرا خوفا من أن تكون تلك الخطوة ضد مصلحتهم.

وينتظر الحكام تنفيذ اتحاد الكرة لوعده قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر من اتحاد الكرة المصري وقال: "بالفعل هناك وعد بحصول الحكام على مستحقاتهم قبل انطلاق الدوري".

واختتم تصريحاته "سيتم تنفيذ ذلك الوعد قبل انطلاق الدوري كما تم إبلاغ الحكام بذلك".