طاهر: لا أتأثر بمواقع التواصل ويهمني رأي المدرب.. سبب إصابتي وحلم أتمنى تحقيقه

قال طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي إنه لا يتابع الآراء المنتشرة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤكدا أن ما يشغل باله هو رأي المدير الفني للفريق مارسيل كولر.

وتحدث طاهر لموقع الأهلي الرسمي قائلا: " لا أتأثر مطلقًا بمواقع التواصل الاجتماعي ولا أهتم بمتابعتها".

وواصل "أحزن كثيرًا من تأثر بعض اللاعبين بها، وأي لاعب عليه التركيز فقط في الملعب، وعليه أيضًا أن يحترم رأي الجمهور، ولكن مع عدم إعطاء تلك الآراء مساحة للتأثير عليه".

وأكمل "بشكل شخصي لا أتابع الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التليفزيونية، وما يهمني هو رأي المدير الفني، كما أنني أقوم بتقييم نفسي باستمرار، وكذلك بعض المقربين من عائلتي وأصدقائي، بخلاف ذلك فأنا أغلق جميع الأبواب ولا أشغل نفسي بأي انتقادات".

وعن تعرضه للإصابة في معسكر الأهلي المقام حاليا في النمسا استعدادا للموسم الجديد قال طاهر: "مخطط الأحمال قام بتوزيع برامج بدنية لكل اللاعبين من أجل الالتزام بها خلال فترة الراحة، ولا نحتاج إلى وقت طويل من أجل العودة للمستوى المعروف، وأنا تواجدت في النمسا من أجل أداء البرنامج البدني، بخلاف زملائي في الفريق الذين قاموا بأداء برامجهم في أماكن مختلفة".

وواصل "تعرضت للإصابة في أول مران بعد العودة من الراحة، بكدمة في أنكل القدم بعد التحام مع زميلي محمود متولي، لكن الإصابة بسيطة، وعدت للتدريبات بشكل طبيعي".

وأكمل لاعب الأهلي حديثه "الموسم المقبل سنخوض عددًا كبيرًا من المنافسات، وبالتأكيد وجود قائمة قوية من اللاعبين في جميع المراكز سيكون مفيدًا للفريق، كما أن مارسيل كولر يقوم دائمًا بعمل تدوير بين جميع اللاعبين، لذلك وجود قائمة قوية وأسماء كثيرة من اللاعبين المميزين يفيد الفريق على مدار الموسم".

وأضاف "كل لاعب عليه الالتزام فقط بالتدريب بقوة من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية، وعن نفسي سوف أعمل بكل قوتي للحصول على هذه الفرصة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنني في الموسم الماضي بدأت بشكل جيد ولكن تعرضت للإصابة".

وأردف "ودائمًا يكون هناك حديث مع المدير الفني الذي يتحدث معي بشكل رائع، من أجل العودة للمشاركة وتقديم الإضافة المطلوبة، والأهم هو التدريب بقوة، حتى أكون تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت".

وعن معسكر النمسا قال: "إقامة معسكر الفريق في النمسا أمر إيجابي، بعيدًا عن أجواء القاهرة، ونحن محظوظون بالمعسكر الخارجي، نتدرب بشكل جيد في أجواء مثالية، ونسعى لتقديم مستوى رائع خلال الموسم الجديد، وهدفنا تحقيق أقصى استفادة من المعسكر فنيًّا وبدنيًّا، ونتمنى أن تكون البداية جيدة بحصد لقب كأس السوبر الإفريقي، والموسم الجديد طويل للغاية، لذلك المعسكر فرصة جيدة للاعبين الجدد من أجل التأقلم مع باقي اللاعبين".

وشدد "لاعبو الأهلي سوف يجتهدون بكل قوتهم للاستمرار في حصد الألقاب ومواصلة كتابة التاريخ في الموسم الجديد، خصوصًا بعدما حققنا 5 ألقاب في الموسم الماضي، وكل لاعب يسعى لصناعة تاريخ لنفسه في النادي".

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية قال طاهر: "كأس العالم للأندية حلم لكل لاعبي الأهلي وكذلك الجماهير، ونطمح للوصول إلى المباراة النهائية، وكنا قريبين من هذا الحلم في مشاركات سابقة، والنسخة القادمة مختلفة تمامًا ولكن حاليًّا نحن نأخذ الأمور على مراحل، والمونديال لا يزال في ديسمبر المقبل، ونتمنى خلاله حصد ميدالية جديدة بخلاف البرونزية".

وأتم "بالتأكيد سوف نستعد بقوة لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، ولكن الآن لدينا اهتمام بالجانب البدني، أما الاستعداد الفني للمباراة فلا يزال عليه بعض الوقت، ولكن بكل تأكيد سوف نستعد بقوة لهذه المباراة، من أجل حصد أول الألقاب في الموسم الجديد".