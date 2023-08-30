سبورتنج كازابلانكا يهزم سيدات وادي دجلة بسداسية ويتأهل لدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

سيدات وادي دجلة كرة قدم ضد سبورتنج كازابلانكا

فشل فريق سيدات وادي دجلة في حسم مقعد شمال إفريقيا في منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وخسرت سيدات وادي دجلة في ختام التصفيات بستة أهداف مقابل هدف واحد أمام سبورتنج كازابلانكا المغربي.

وأقيمت التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال إفريقيا للسيدات في الإسكندرية بين أربعة أندية وهم وادي دجلة وسبورتنج كازابلانكا وآفاق غليزان الجزائري والجمعية النسائية بسوسة.

واختتمت المنافسات بفوز سبورتنج كازابلانكا بستة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل الفريق المغربي بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط.

وأنهت سيدات وادي دجلة التصفيات برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الجمعية النسائية بسوسة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما خسرت سيدات وادي دجلة أمام آفاق غليزان الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقام النسخة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر.

وبذلك يغيب فريق سيدات وادي دجلة للمرة الأولى عن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحسمت أندية أتليتكو أبيدجان الإيفواري وماندي المالي وكوينز التنزاني والثنائي المغربي الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا.

كرة قدم سيدات وادي دجلة وادي دجلة
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