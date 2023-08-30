بيبو: الأهلي لم يتفق على خوض ودية ليتم إلغائها

نفى خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي ما تردد عن أنباء إلغاء ودية لفريقه اليوم الأربعاء خلال معسكره الذي يقام في النمسا.

وقال خالد بيبو: "لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم ليتم إلغائها لأي سبب".

وأكمل "لدينا اتفاق على خوض ودية في الخامس من شهر سبتمبر المقبل".

ويتواجد الأهلي في النمسا لخوض معسكر تحضيري استعدادا للموسم الجديد وينتهي في السادس من سبتمبر المقبل.

وحتى الآن لم يخض الأهلي أي مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وتم تحديد الـ15 من سبتمبر المقبل موعدا لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي في مدينة الطائف في السعودية.