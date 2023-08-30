"ميسي جزر سليمان" على أعتاب فسخ تعاقده مع ناديه بسبب الحنين للوطن

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 19:44

كتب : السيد محمد السيد

رافائيل لياي

أصبح رافائيل لياي لاعب منتخب جزر سليمان على أعتاب فسخ تعاقده مع فريقه فيليز موستار البوسني.

ويعد لياي أحد أبرز مواهب جزر سليمان والتي تقع بالقرب من أستراليا وتابعة لاتحاد أوقيانوسيا، وأول لاعب في تاريخ الجزر يحترف في القارة الأوروبية.

وبحسب التقارير المحلية فإن اللاعب طلب فسخ تعاقده بسبب شعوره بالوحدة والحنين للوطن ورغبته في العودة لأسرته مجددا.

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وانضم لياي إلي فيليز موفستار في يناير الماضي وخاض 13 مباراة (12 كبديل و1 كأساسي) سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وقال مدربه عدنان ديزداريفيتش تعقيبا على الأمر في تصريح نقله موقع "oceaniafootballcenter": "حاليا لن يلعب لأي نادٍ حتى نهاية تعاقده إذا رحل عن فيليز موستار".

ويعد لياي أول لاعب من جزر سليمان يحترف في أوروبا قادما من فريق هينديرسون إيلز.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ستار" فإن لياي البالغ 19 عاما يُطلق عليه "ليونيل ميسي جزر سليمان".

وجذب الأنظار إليه بعدما سجل قبل أن يتم عامه الـ 18، 91 هدفا في 44 مباراة.

وبدأ لياي مسيرته في كرة الصالات ومن ثم تحول لملاعب كرة القدم وبدأت موهبته في الظهور، وفي موسمه الأول (2019-2020) مع الفريق الأول لـ هينديرسون إيلز سجل 24 هدفا في 7 مباريات.

Nando Pijnaker (4) of New Zealand tackles Raphael Ohanua Lea'i Jr (20) of Solomon Islands during the 2022 FIFA World Cup Oceania Qualifier Final match between Solomon Islands and New Zealand at Grand Hamad Stadium on March 30, 2022 in Doha, Qatar.

كما سجل 6 أهداف في 8 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده من بينها هاتريك في مرمى تاهيتي في تصفيات كأس العالم 2022.

واكتفى لياي بالمشاركة الموسم الحالي في مباراتين كبديل سجل خلالها هدفا وخرج من قائمة المباراة الأخيرة.

ومع غياب اللاعب في الجولة الأخيرة من المسابقة في الظهور مع ناديه، أصبحت عودته لجزر سليمان أقرب في انتظار الإعلان الرسمي فقط من النادي.

رافائيل لياي فيليز موستار البوسني
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