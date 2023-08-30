خبر في الجول – الزمالك يعير ثلاثي الفريق إلى بلدية المحلة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 19:31

كتب : إبراهيم رمضان

ماجد هاني - الزمالك

توصل بلدية المحلة لاتفاق مع الزمالك لاستعارة ثلاثي الفريق الأبيض الشاب.

ماجد هاني

النادي : الزمالك

حسام أشرف

النادي : الزمالك

بلدية المحلة
الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com إن ماجد هاني وحسام أشرف وطارق علاء سينضمون لبلدية المحلة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان ماجد هاني تواجد الموسم الماضي رفقة الزمالك فيما أعير حسام أشرف إلى البنك الأهلي في منتصف الموسم وطارق علاء إلى سموحة.

أخبار متعلقة:
بعد قص شعره بطلب أليجري.. يوفنتوس يجدد تعاقد يلديز لـ 2027 هل تسبب قميص توتنام في الهزيمة أمام فولام وخسارة أول بطولات الموسم؟ المدرب يرد رومانو: تمت.. ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي

وخاض ماجد هاني مباراتين فقط مع الزمالك.

أما حسام أشرف فخاض 15 مباراة مع الزمالك فيما لم يشترك مع البنك الأهلي.

وخاض طارق علاء مباراة وحيدة مع الزمالك.

وكان حمادة علوي مدير الكرة لـ بلدية المحلة استعدادات الفريق للمشاركة في الموسم المقبل من الدوري المصري، وكذلك تعاقداتهم الصيفية.

قال علوي لـ FilGoal.com: "الفريق سيخوض معسكرا لمدة 15 يوما في القاهرة والإسكندرية

وأضاف "خلال فترة الإعداد الثانية سنخوض مجموعة من المباريات الودية".

وكشف صفقات الفريق الصيفية:

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من برشلونة بي

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

الزمالك بلدية المحلة
نرشح لكم
أفشة: لم أتردد لحظة وقت التجديد.. وسيظل هدفي في الزمالك محفورا بالأذهان كما كشف في الجول - السويحلي الليبي يتعاقد مع جون أوكلي مصدر من سيراميكا لـ في الجول: عمار حمدي انقطع عن التدريبات وأصبح خارج حساباتنا خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد وكيله: كولر شاهد أكثر من 50 مهاجم.. وهذا ما حدث مع سوزا فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية
أخر الأخبار
"ميسي جزر سليمان" على أعتاب فسخ تعاقده مع ناديه بسبب الحنين للوطن 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يعير ثلاثي الفريق إلى بلدية المحلة 17 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - بعد عدم تأهل أي منتخب إفريقي.. حظوظ مصر في التأهل إلى الأولمبياد 29 دقيقة | كرة سلة
رومانو: تمت.. ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد قص شعره بطلب أليجري.. يوفنتوس يجدد تعاقد يلديز لـ 2027 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل تسبب قميص توتنام في الهزيمة أمام فولام وخسارة أول بطولات الموسم؟ المدرب يرد ساعة | الكرة الأوروبية
تمهيدا لرحيل جروهي؟ الرياضية: اتحاد جدة يتمم اتفاقه مع المعيوف ساعة | السعودية
كرة يد - محسن رمضان مستمر مع الأهلي ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول