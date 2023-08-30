خبر في الجول – الزمالك يعير ثلاثي الفريق إلى بلدية المحلة

توصل بلدية المحلة لاتفاق مع الزمالك لاستعارة ثلاثي الفريق الأبيض الشاب.

وحسبما علم FilGoal.com إن ماجد هاني وحسام أشرف وطارق علاء سينضمون لبلدية المحلة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان ماجد هاني تواجد الموسم الماضي رفقة الزمالك فيما أعير حسام أشرف إلى البنك الأهلي في منتصف الموسم وطارق علاء إلى سموحة.

وخاض ماجد هاني مباراتين فقط مع الزمالك.

أما حسام أشرف فخاض 15 مباراة مع الزمالك فيما لم يشترك مع البنك الأهلي.

وخاض طارق علاء مباراة وحيدة مع الزمالك.

وكان حمادة علوي مدير الكرة لـ بلدية المحلة استعدادات الفريق للمشاركة في الموسم المقبل من الدوري المصري، وكذلك تعاقداتهم الصيفية.

قال علوي لـ FilGoal.com: "الفريق سيخوض معسكرا لمدة 15 يوما في القاهرة والإسكندرية

وأضاف "خلال فترة الإعداد الثانية سنخوض مجموعة من المباريات الودية".

وكشف صفقات الفريق الصيفية:

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من برشلونة بي

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي