بعد قص شعره بطلب أليجري.. يوفنتوس يجدد تعاقد يلديز لـ 2027
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 18:57
كتب : FilGoal
جدد يوفنتوس عقد التركي الشاب كينان يلديز حتى 2027.
كينان يلداز
النادي : يوفنتوس
المهاجم الشاب انضم ليوفنتوس في يوليو 2022، وشارك الموسم الحالي في مباراتين كبديل بقميص البيانكونيري.
المهاجم البالغ 18 عاما ظهر لأول مرة بقميص يوفنتوس في الجولة الأولى ضد أودينيزي كبديل يوم 20 أغسطس.
وبعد المباراة صرّح ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس قائلا: "غدا سيقص شعره لأنه لمسه 100 مرة، غدا سيفعل ذلك".
وبالفعل في اليوم التالي ظهر اللاعب بعد قص شعره بناءً على رغبة مدربه.
ثم شارك كبديل في مباراة بولونيا في الجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل 1-1.
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Kenan signs on in ⚪⚫!— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 30, 2023
وقال كينان لموقع يوفنتوس الرسمي: "أنا سعيد للغاية كوني جزءا من النادي، أعجز عن الحديث الآن، الأمر رائعا للغاية كونه أصبح حقيقة، هدفي التطور يوما تلو الآخر، العمل للتعلم بقدر الإمكان ومواصلة النمو هنا في يوفنتوس".
وأتم "لم أتوقع تجديد التعاقد بهذه السرعة، أعمل بقوة وآمل أن أواصل على ذلك النهج".
يلديز شارك الموسم الماضي مع فريق تحت 19 عاما وسجل 15 هدفا في 37 مباراة تحت قيادة باولو مونتيرو.