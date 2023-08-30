هل تسبب قميص توتنام في الهزيمة أمام فولام وخسارة أول بطولات الموسم؟ المدرب يرد

تعرض توتنام لهزيمة مفاجئة أمس الثلاثاء أمام فولام بركلات الترجيح في دور الـ64 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأرجع البعض هزيمة توتنام إلى معاناة اللاعبين من صعوبات في تحديد موقع بعضهم البعض بسبب لون القميص الداكن.

ورفض أنجي بوستيكوجلو هذا الادعاء وقال: "لا أعرف ما هي الإجابة الحقيقية على هذا السؤال لست متأكد".

واستدرك "لكن لا أعتقد أنه لعب دورا كبيرا".

وأوضح "نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عن لاعبينا وتعزيز اللعب الجماعي وفرض شخصيتنا، لا أدري، ربما نحتاج إلى التحقق من قدراتنا على مطابقة الألوان هل كان بلون الكابتشينو؟ يبدو لطيف".

كما أعرب مدرب توتنام عن غضبه من الإقصاء مرجعا ذلك لأن تلك البطولة كانت أولوية له لينافس على لقبها وليتعرف على اللاعبين أكثر عن قرب من خلال خوض مباريات أكثر.

وقال: "كأس الرابطة كانت هدفي فنحن لن نشارك في أي بطولة أوروبية خلال الموسم فكيف سأكتشف المزيد عن اللاعبين؟".