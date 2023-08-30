كرة يد - محسن رمضان مستمر مع الأهلي

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

محسن رمضان - كرة يد الأهلي

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد محسن رمضان لاعب فريق رجال كرة اليد.

وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي تجديد محسن رمضان لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وحقق رمضان رفقة الأهلي في الموسم المنقضي ثنائية الدوري وكأس مصر بالإضافة إلى السوبر الإفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

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ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وكان الأهلي قد حقق المركز الرابع في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والتي أقيمت في السعودية.

وتستضيف مدينة الدمام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

وتأتي الفرق المشاركة في النسخة المقبلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل اللقب وبطل دوري الأبطال)

- كيلسي البولندي (وصيف دوري أبطال أوروبا)

- برشلونة الإسباني (ثالث دوري أبطال أوروبا)

- فوكس برلين الألماني (بطل الدوري الأوروبي)

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا)

- سان فيرناندو الأرجنتيني (بطل أمريكا الجنوبية)

- سان فرانسيسكو الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)

- جامعة كوينزلاند الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)

- النجمة البحريني (بطل آسيا)

- الكويت الكويتي (بطل العرب)

- الخليج (ممثل السعودية)

- النور (ممثل السعودية)

ومن المقرر أن تقام القرعة خلال شهر سبتمبر المقبل.

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