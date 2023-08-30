رونالدو ومحرز يتنافسان على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر أغسطس

يتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الجزائري رياض محرز والثنائي البرازيلي إيجور كورنادو ومالكوم على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس من الدوري السعودي.

وتم اعتماد تصويت الجماهير ولأول مرة هذا الموسم كواحد من المعايير الخاصة بكل جائزة.

وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري روشن السعودي اختيار اللاعبين الفائزين، ويضم الفريق الفني كل من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى.

ماذا قدم الرباعي في شهر أغسطس؟

أقيمت 4 جولات منذ بداية الموسم في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو: قائد النصر سجل 5 أهداف وصنع 2 في 3 مباريات.

مالكوم: هداف الهلال سجل 4 أهداف وصنع هدفا في 4 مباريات.

رياض محرز: جناح الأهلي سجل هدفين وصنع هدفا في 4 مباريات.

إيجور كورنادو: لاعب وسط الاتحاد سجل 3 أهداف وصنع 2 في 4 مباريات.

ويتنافس السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي مارسيلو جروهي والبرازيلي مايلسون على جائزة أفضل حارس.

وعلى جائزة أفضل مدرب يتنافس نونو سانتوس مدرب الاتحاد وماتياس يايسله مدبرب الأهلي وبريكليس شاموسكا مدرب التعاون وجورج جيسوس مدرب الهلال.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويتساوى معه التعاون.

فيما يتأتي النصر سادسا برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.