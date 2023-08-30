ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يعمل على استعارة أمرابط

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - فيورنتينا

يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب وفيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفقا لصحيفة ذا أثليتك فإن مانشستر يونايتد يعمل على إتمام التعاقد مع أمرابط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

أمرابط يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد بشكل نهائي ولكن قواعد اللعب المالي النظيف تجبر الفريق على عدم إتمام تعاقدات كيبرة إضافية خلال الصيف الحالي.

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ويمتلك أمرابط عقدا مع فيورنتينا حتى نهاية الموسم المقبل مع وجود بند يسمح بتمديده لموسم إضافي بموافة الطرفين.

فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن أمرابط لن يتواجد ضمن تشكيل فيورنتينا لمواجهة رابيد فيينا في دوري المؤتمر الأوروبي ولن يتدرب مع الفريق لرغبته في الانتقال لمانشستر يونايتد.

أثليتك أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يضع ريان جرافنبرخ لاعب بايرن ميونيخ كخيار ثاني في حالة فشل التعاقد مع أمرابط لتدعيم وسط ملعبه.

وكان أمرابط قريبا من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي صوب برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا.

كما خاض مع الفيولا جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد.

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