في الجول يكشف تفاصيل عرض البنك الأهلي لضم أوروك

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 16:57

كتب : عمرو نبيل

جابرييل أوروك - غزل المحلة - الدوري المصري

قدم نادي البنك الأهلي عرضا للتعاقد مع النيجيري جابرييل أوروك لاعب غزل المحلة.

ويواصل البنك الأهلي محاولاته لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي قدم عرضا للتعاقد مع جابرييل أوروك مقابل 12 مليون جنيه + القيمة المضافة.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول - السويحلي الليبي يتعاقد مع جون أوكلي خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مبدئي لضم ثنائي غزل المحلة مصدر من سيراميكا لـ في الجول: عمار حمدي انقطع عن التدريبات وأصبح خارج حساباتنا بمشاركة الأهلي.. كاف يعلن موعد وتفاصيل قرعة الدوري الإفريقي

الجناح صاحب الـ22 عاما شارك خلال تالموسم المنصرم مع غزل المحلة في 34 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

ويفتتح غزل المحلة مبارياته في الموسم الجديد من دوري المحترفين بمواجهة جمهورية شبين.

في المقابل تعاقد البنك الأهلي خلال هذا الصيف مع كل من: معاذ الحناوي وجريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف.

وأنهى البنك الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

غزل المحلة البنك الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول – الزمالك يعير ثلاثي الفريق إلى بلدية المحلة أفشة: لم أتردد لحظة وقت التجديد.. وسيظل هدفي في الزمالك محفورا بالأذهان كما كشف في الجول - السويحلي الليبي يتعاقد مع جون أوكلي بمشاركة الأهلي.. كاف يعلن موعد وتفاصيل قرعة الدوري الإفريقي مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستعدون لترك لاعبينا للمنتخب ضد إثيوبيا.. ونحذر من أزمة قادمة خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو إلغاء الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد
أخر الأخبار
"ميسي جزر سليمان" على أعتاب فسخ تعاقده مع ناديه بسبب الحنين للوطن 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يعير ثلاثي الفريق إلى بلدية المحلة 18 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - بعد عدم تأهل أي منتخب إفريقي.. حظوظ مصر في التأهل إلى الأولمبياد 30 دقيقة | كرة سلة
رومانو: تمت.. ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد قص شعره بطلب أليجري.. يوفنتوس يجدد تعاقد يلديز لـ 2027 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل تسبب قميص توتنام في الهزيمة أمام فولام وخسارة أول بطولات الموسم؟ المدرب يرد ساعة | الكرة الأوروبية
تمهيدا لرحيل جروهي؟ الرياضية: اتحاد جدة يتمم اتفاقه مع المعيوف ساعة | السعودية
كرة يد - محسن رمضان مستمر مع الأهلي ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول