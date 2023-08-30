في الجول يكشف تفاصيل عرض البنك الأهلي لضم أوروك

قدم نادي البنك الأهلي عرضا للتعاقد مع النيجيري جابرييل أوروك لاعب غزل المحلة.

ويواصل البنك الأهلي محاولاته لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي قدم عرضا للتعاقد مع جابرييل أوروك مقابل 12 مليون جنيه + القيمة المضافة.

الجناح صاحب الـ22 عاما شارك خلال تالموسم المنصرم مع غزل المحلة في 34 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

ويفتتح غزل المحلة مبارياته في الموسم الجديد من دوري المحترفين بمواجهة جمهورية شبين.

في المقابل تعاقد البنك الأهلي خلال هذا الصيف مع كل من: معاذ الحناوي وجريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف.

وأنهى البنك الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.