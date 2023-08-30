خبر في الجول – المصري يتوصل لاتفاق مبدئي لضم ثنائي غزل المحلة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 16:28

كتب : عمرو نبيل

غزل المحلة - مصطفى العش

توصل النادي المصري إلى اتفاق مبدئي بشأن ضم أحمد النادري ومصطفى العش ثنائي نادي غزل المحلة.

مصطفى العش

النادي : غزل المحلة

أحمد النادري

النادي : غزل المحلة

المصري
غزل المحلة

ويسعى النادي المصري لضم الثنائي ليواصل تدعيم صفوفه بقوة استعدادا لدوري الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال الثنائي أحمد النادري ومصطفى العش مقابل 25 مليون جنيه+ القيمة المضافة.

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ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تكثيف المفاوضات من الطرفين لإنهاء الصفقة.

أحمد النادري البالغ من العمر 24 عاما ويشارك في مركز لاعب الوسط لعب الموسم الماضي 33 مباراة في الدوري سجل خلالها هدف.

أما مصطفى العش الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها هدف.

وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد نهاية الموسم الماضي رفقة أسوان وحرس الحدود.

غزل المحلة المصري مصطفى العش أحمد النادري
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