تقرير: كولو مواني يضغط على فرانكفورت للرحيل إلى سان جيرمان

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - راندال كولو مواني

يضغط راندل كولو مواني على آينتراخت فرانكفورت للانتقال لصفوف باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف.

ويسابق سان جيرمان الزمن لسحم صفقة مهاجم منتخب فرنسا قبل الموعد النهائي لنهاية فترة الانتقالات يوم الجمعة.

وطالب كولو مواني بسحب راديو "مونت كارلو" إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت بالموافقة على رحيله لصفوف باريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستعدون لترك لاعبينا للمنتخب ضد إثيوبيا.. ونحذر من أزمة قادمة مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران عن مواجهة أرسنال خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو مونت كارلو: توديبو رفض عرضا مغريا من اتحاد جدة

فرانكفورت وضع سعرا للتخلي عن كولو مواني يقترب من 100 مليون يورو.

فيما أوضح تقرير سكاي سبورت ألمانيا أن سان جيرمان قدما عرضا مقابل 80 مليون يورو + إضافات.

ووافق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالفعل على بنود عقده الشخصي مع باريس سان جيرمان، حسب تقارير عديدة.

ويستمر عقد كولو مواني مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

وسجل مواني 26 هدفا وصنع 18 آخرين في 49 مباراة خاضها مع فرانكفورت.

راندال كولو مواني باريس سان جيرمان إينتراخت فرانكورت
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران عن مواجهة أرسنال مواعيد مباريات الأربعاء 30-8-2022 - تشيلسي ودوري أبطال أوروبا موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين يعود مجددا.. جيديش إلى بنفيكا على سبيل الإعارة تقرير: وست هام ينافس اتحاد جدة على جو جوميز أثليتك: المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لضم كوكوريا بدأت كادينا سير: أنشيلوتي طلب التعاقد مع كين قبل بداية الموسم وريال مدريد رفض
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - كاف يرفض اعتماد ملاعب 4 منتخبات من مجموعة مصر 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: كولو مواني يضغط على فرانكفورت للرحيل إلى سان جيرمان 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستعدون لترك لاعبينا للمنتخب ضد إثيوبيا.. ونحذر من أزمة قادمة 38 دقيقة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران عن مواجهة أرسنال 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو ساعة | الكرة المصرية
مونت كارلو: توديبو رفض عرضا مغريا من اتحاد جدة ساعة | السعودية
يد - مدرب الزمالك يكشف مشاكل الفريق في البطولة العربية.. وشكر للجماهير في السعودية 2 ساعة | كرة يد
مدرب النصر يعلق على تصرف رونالدو في دربي الشباب 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول