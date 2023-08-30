تقرير: كولو مواني يضغط على فرانكفورت للرحيل إلى سان جيرمان
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 14:28
كتب : FilGoal
يضغط راندل كولو مواني على آينتراخت فرانكفورت للانتقال لصفوف باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف.
راندال كولو مواني
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويسابق سان جيرمان الزمن لسحم صفقة مهاجم منتخب فرنسا قبل الموعد النهائي لنهاية فترة الانتقالات يوم الجمعة.
وطالب كولو مواني بسحب راديو "مونت كارلو" إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت بالموافقة على رحيله لصفوف باريس سان جيرمان.
فرانكفورت وضع سعرا للتخلي عن كولو مواني يقترب من 100 مليون يورو.
فيما أوضح تقرير سكاي سبورت ألمانيا أن سان جيرمان قدما عرضا مقابل 80 مليون يورو + إضافات.
ووافق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالفعل على بنود عقده الشخصي مع باريس سان جيرمان، حسب تقارير عديدة.
ويستمر عقد كولو مواني مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.
وسجل مواني 26 هدفا وصنع 18 آخرين في 49 مباراة خاضها مع فرانكفورت.
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