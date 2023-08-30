مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستعدون لترك لاعبينا للمنتخب ضد إثيوبيا.. ونحذر من أزمة قادمة

شدد مصدر من الأهلي على استعداد فريقه لترك لاعبيه لمنتخب مصر لخوض مباراة إثيوبيا مع استبعادهم من مواجهة تونس.

وأعلن منتخب مصر قائمته لخوض معسكر سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من الأهلي وهم محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومروان عطية ومحمد هاني.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "مستعدون لترك لاعبينا الأربعة في مباراة إثيوبيا الرسمية وعودتهم للأهلي بعدها ويتم استبعادهم من مواجهة تونس".

وأضاف "نحذر من الآن من أزمة قادمة في بداية دوري السوبر الإفريقي المتزامن هو الآخر مع أجندة دولية ولذلك نطالب منتخب مصر واتحاد الكرة بضرورة فتح قنوات التنسيق واتصال معنا حقيقية وليست للترويج الإعلامي فقط للتغلب على هذه الأزمات".

وطالب الأهلي باستبعاد لاعبيه من معسكر منتخب مصر بسبب استعداده لمواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر في السعودية ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب منتخب مصر خلال معسكره ضد إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة النهائية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ويوم 12 سبتمبر ضد تونس في مباراة ودية.