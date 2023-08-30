مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران عن مواجهة أرسنال

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

إصابة رافائيل فاران - مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

سيفقد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد خدمات مدافعه الفرنسي رفائيل فاران خلال مواجهة أرسنال.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد أرسنال يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وأعلن مانشستر يونايتد غياب رفائيل فاران عن الفريق خلال مواجهة بسبب الإصابة.

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وأوضح يونايتد أن مدافعه الدولي الفرنسي من المتوقع أن تبعده الإصابة عن الملاعب لبضعة أسابيع.

وأصيب فاران في الشوط الأول من مواجهة يونايتد ونوتنجهام فورست التي أقيمت السبت الماضي في ثالث جولات الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الشياطين الحُمر بثلاثة أهداف لهدفين.

واضطر تين هاج لاستبدال فاران بين شوطي المباراة مؤكدا أن قراره جاء لتعرض اللاعب الفرنسي للإصابة دون أن يكشف عن مداها.

وأصبح فاران ثامن مصابي يونايتد بعد كل من راسموس هويلوند ولوك شو وكوبي ماينو وأماد ديالو وماسون ماونت وتايريل مالاسيا والحارس توم هيتون.

وفاز يونايتد في مباراتين من ثلاثة خاضهما خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون ونوتنجهام وخسر ضد توتنام.

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