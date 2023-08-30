خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 13:00
كتب : عمرو نبيل
حصل دوكو دودو لاعب سموحة على عرض أوروبي جديد للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
دوكو دودو
النادي : سموحة
وعلم FilGoal.com أن سموحة تلقى عرضا عبر البريد الإلكتروني من فريق مولينبيك البلجيكي للتعاقد مع دوكو دودو.
وكان دودو قد تلقى عرضا من ليون الفرنسي ولكن فرج عامر رئيس سموحة لم يوافق على الصفقة بسبب بعض البنود في العقد ومن ضمنها طريقة سداد قيمة الصفقة.
ويرتبط دوكو دودو بتعاقد مع سموحة حتى صيف 2026.
لعب دودو ثلاث مباريات مع منتخب بنين الأول وكانت مشاركته الأولى في مارس الماضي.
وخاض دودو 30 مباراة مع سموحة في الموسم المنقضي.
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