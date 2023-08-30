مونت كارلو: توديبو رفض عرضا مغريا من اتحاد جدة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 12:55

كتب : FilGoal

توديبو

رفض جيان كلير توديبو لاعب نيس عرضا مغريا بحسب إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية.

صاحب الـ23 عاما انضم لصفوف نيس الفرنسي في صيف 2021.

وبحسب مونت كارلو، فإن اتحاد جدة قدم عرضا مغريا للتعاقد مع توديبو لكن اللاعب رفض العرض.

أخبار متعلقة:
يد - مدرب الزمالك يكشف مشاكل الفريق في البطولة العربية.. وشكر للجماهير في السعودية مدرب النصر يعلق على تصرف رونالدو في دربي الشباب إلغاء الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد

وأوضحت التقارير أن مدافع برشلونة السابق سيبقى ضمن صفوف نيس رغم اهتمام مانشستر يونايتد أيضا.

ويبحث اتحاد جدة عن التعاقد مع مدافع أجنبي لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

توديبو شارك مع نيس خلال 105 مباراة وسجل هدفين في جميع المسابقات.

وسبق لتوديبو اللعب يف صفوف شالكة الألماني وتولوز الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.

جان كلير توديبو اتحاد جدة مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مدرب النصر يعلق على تصرف رونالدو في دربي الشباب بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم رونالدو يقود النصر لسحق الشباب برباعية.. ويخطف صدارة الهدافين انتهت في الدوري السعودي - النصر (4) - (0) الشباب.. نتيجة ثقيلة انتهت الدوري السعودي - الخليج (1)-(1) الحزم.. نهاية المباراة للمباراة الثانية على التوالي وبحثا عن الفوز الأول.. شريف أساسي مع الخليج أمام الحزم تشكيل أهلي جدة - فيرمينو ومحرز وماكسيمان يقودون الهجوم أمام الطائي
أخر الأخبار
خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو 8 دقيقة | الكرة المصرية
مونت كارلو: توديبو رفض عرضا مغريا من اتحاد جدة 13 دقيقة | السعودية
يد - مدرب الزمالك يكشف مشاكل الفريق في البطولة العربية.. وشكر للجماهير في السعودية 43 دقيقة | كرة يد
مدرب النصر يعلق على تصرف رونالدو في دربي الشباب 51 دقيقة | السعودية
إلغاء الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا ساعة | الكرة المصرية
معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد ساعة | الكرة المصرية
وكيله: كولر شاهد أكثر من 50 مهاجم.. وهذا ما حدث مع سوزا ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الأربعاء 30-8-2022 - تشيلسي ودوري أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول