مونت كارلو: توديبو رفض عرضا مغريا من اتحاد جدة
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 12:55
كتب : FilGoal
رفض جيان كلير توديبو لاعب نيس عرضا مغريا بحسب إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية.
جان توديبو
النادي : نيس
صاحب الـ23 عاما انضم لصفوف نيس الفرنسي في صيف 2021.
وبحسب مونت كارلو، فإن اتحاد جدة قدم عرضا مغريا للتعاقد مع توديبو لكن اللاعب رفض العرض.
وأوضحت التقارير أن مدافع برشلونة السابق سيبقى ضمن صفوف نيس رغم اهتمام مانشستر يونايتد أيضا.
ويبحث اتحاد جدة عن التعاقد مع مدافع أجنبي لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.
توديبو شارك مع نيس خلال 105 مباراة وسجل هدفين في جميع المسابقات.
وسبق لتوديبو اللعب يف صفوف شالكة الألماني وتولوز الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.
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