يد - مدرب الزمالك يكشف مشاكل الفريق في البطولة العربية.. وشكر للجماهير في السعودية

كشف أحمد رمضان مدرب فريق اليد بنادي الزمالك عن كواليس المشاكل التي واجهته خلال وقبل البطولة العربية.

وخسر الزمالك البطولة العربية لكرة اليد بعد أن خسر في المباراة النهائية ضد الكويت الكويتي.

وقال رمضان عبر صناة صدى البلد: "في مجلس الإدارة القادم يجب أن يتواجد شخص متخصص في ألعاب الصالات ومارسها من قبل لكي يكون متفهم لمتطلباتها".

واستمر "قلت إنني لن استمر كمدرب للزمالك إذا استمر المجلس السابق ولكنهم هم من رحلوا لذلك أنا مستمر إلا إذا كان للإدارة المقبلة أو اللجنة الحالية رأي آخر والإدارة السابقة طرحت بالفعل إقالتي أثناء البطولة مع تعيين أحمد الأحمر مديرا فنيا ولاعبا بنفس التوقيت ولكن هذا تفكير مضحك وإذا كان ذلك الأمر قد تم كان الفريق بأكمله سينسحب من البطولة".

وتابع "أشكر جماهير الزمالك في السعودية الذين لم يتركونا للحظة واحدة وحزننا ليس على خسارة اللقب بقدر حزننا عليهم".

وكشف "كنا نسجل ثلاثة حراس مرمى في قائمة المباراة لأننا لا نمتلك عدد كاف من اللاعبين، طلبت من الإدارة التعاقد مع ظهير أيسر بديل لحسن قداح ولم يتم وأي لاعب كنا نرشحه للانضمام كان يتم رفضه بحجة أن ثمنه مرتفع".

وأضاف "قبل السفر بيوم واحد فقط كنت أتحدث مع أحمد دعبس المسؤول عن ألعاب الصالات في ذلك التوقيت وحمادة عبد الباري مدير النشاط الرياضي وأخروني إنهم لا يعرفان موعد السفر وإن كنا سنذهب للبطولة أو لا".

وشدد "وصلنا بالطائرة إلى الرياض وطلبنا من مدير البطولة توفير حافلة ولكنه أخبرنا برفضه لأننا يجب أن نتواجد في الدمام ولكن فوجئنا أن الجماهير وفرت لنا الحافلة كما وفروا لنا طعام لنأكل بداخل الأتوبيس ووصلنا إلى الدمام قبل المباراة بساعة واحدة فقط".

وأتم "اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم في آخر 7 أشهر وصبرهم جاء بسبب وجود أحمد الأحمر برفقتهم، لقد كان يساعدهم ماديا ويساندهم وأتذكر حتى شقيقي محمد عندما أصيب واحتاج لعملية جراحية خلال يوم واحد دفع جزء من جيبه الشخصي برفقة حسن يسري وحمادة عبد الباري من أجل أن يسافر".

وأطلق أحمد رمضان تصريحات غاضبة للغاية عقب فوز الفريق على الهدى السعودي في البطولة العربية.

وقال رمضان في تصريحاته لصحيفة الكأس السعودية: "الحمد لله كي تعلموا أن اللاعبين رجال وتحملوا الكثير. لا يوجد فريق في العالم يحتمل ما تحملناه".

وأضاف "الإدارة لا تساندنا ماديا أو معنويا ولا أحد يعرف عنا شيئا. المباراة الأولى ما كنا لنلحق بها لولا الجماهير التي وفرت لنا حافلة لنقلنا.

ورد مجلس إدارة الزمالك على كلام رمضان بتوعده للتعرض للعقاب عقب نهاية البطولة ولكن في اليوم التالي قدم المجلس استقالته بالكامل.

ويتولى إدارة الزمالك حاليا لجنة ثلاثية مكونة من المدير التنفيذي عماد البناني والمدير المالي أحمد فؤاد الوطن ومدير النشاط الرياضي أيمن شعراوي.