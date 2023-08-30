يد - مدرب الزمالك يكشف مشاكل الفريق في البطولة العربية.. وشكر للجماهير في السعودية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

أحمد رمضان

كشف أحمد رمضان مدرب فريق اليد بنادي الزمالك عن كواليس المشاكل التي واجهته خلال وقبل البطولة العربية.

وخسر الزمالك البطولة العربية لكرة اليد بعد أن خسر في المباراة النهائية ضد الكويت الكويتي.

وقال رمضان عبر صناة صدى البلد: "في مجلس الإدارة القادم يجب أن يتواجد شخص متخصص في ألعاب الصالات ومارسها من قبل لكي يكون متفهم لمتطلباتها".

أخبار متعلقة:
مدرب النصر يعلق على تصرف رونالدو في دربي الشباب إلغاء الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد وكيله: كولر شاهد أكثر من 50 مهاجم.. وهذا ما حدث مع سوزا

واستمر "قلت إنني لن استمر كمدرب للزمالك إذا استمر المجلس السابق ولكنهم هم من رحلوا لذلك أنا مستمر إلا إذا كان للإدارة المقبلة أو اللجنة الحالية رأي آخر والإدارة السابقة طرحت بالفعل إقالتي أثناء البطولة مع تعيين أحمد الأحمر مديرا فنيا ولاعبا بنفس التوقيت ولكن هذا تفكير مضحك وإذا كان ذلك الأمر قد تم كان الفريق بأكمله سينسحب من البطولة".

وتابع "أشكر جماهير الزمالك في السعودية الذين لم يتركونا للحظة واحدة وحزننا ليس على خسارة اللقب بقدر حزننا عليهم".

وكشف "كنا نسجل ثلاثة حراس مرمى في قائمة المباراة لأننا لا نمتلك عدد كاف من اللاعبين، طلبت من الإدارة التعاقد مع ظهير أيسر بديل لحسن قداح ولم يتم وأي لاعب كنا نرشحه للانضمام كان يتم رفضه بحجة أن ثمنه مرتفع".

وأضاف "قبل السفر بيوم واحد فقط كنت أتحدث مع أحمد دعبس المسؤول عن ألعاب الصالات في ذلك التوقيت وحمادة عبد الباري مدير النشاط الرياضي وأخروني إنهم لا يعرفان موعد السفر وإن كنا سنذهب للبطولة أو لا".

وشدد "وصلنا بالطائرة إلى الرياض وطلبنا من مدير البطولة توفير حافلة ولكنه أخبرنا برفضه لأننا يجب أن نتواجد في الدمام ولكن فوجئنا أن الجماهير وفرت لنا الحافلة كما وفروا لنا طعام لنأكل بداخل الأتوبيس ووصلنا إلى الدمام قبل المباراة بساعة واحدة فقط".

وأتم "اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم في آخر 7 أشهر وصبرهم جاء بسبب وجود أحمد الأحمر برفقتهم، لقد كان يساعدهم ماديا ويساندهم وأتذكر حتى شقيقي محمد عندما أصيب واحتاج لعملية جراحية خلال يوم واحد دفع جزء من جيبه الشخصي برفقة حسن يسري وحمادة عبد الباري من أجل أن يسافر".

وأطلق أحمد رمضان تصريحات غاضبة للغاية عقب فوز الفريق على الهدى السعودي في البطولة العربية.

وقال رمضان في تصريحاته لصحيفة الكأس السعودية: "الحمد لله كي تعلموا أن اللاعبين رجال وتحملوا الكثير. لا يوجد فريق في العالم يحتمل ما تحملناه".

وأضاف "الإدارة لا تساندنا ماديا أو معنويا ولا أحد يعرف عنا شيئا. المباراة الأولى ما كنا لنلحق بها لولا الجماهير التي وفرت لنا حافلة لنقلنا.

ورد مجلس إدارة الزمالك على كلام رمضان بتوعده للتعرض للعقاب عقب نهاية البطولة ولكن في اليوم التالي قدم المجلس استقالته بالكامل.

ويتولى إدارة الزمالك حاليا لجنة ثلاثية مكونة من المدير التنفيذي عماد البناني والمدير المالي أحمد فؤاد الوطن ومدير النشاط الرياضي أيمن شعراوي.

أحمد رمضان الزمالك كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - الكشف عن اختيار الزمالك لمواجهة النور في السوبر المصري السعودي كرة يد - الأهلي يعلن تجديد تعاقد المحترفة دونجو كمارا كرة يد - لأول مرة في الإمارات..الاتحاد المصري يعلن موعد السوبر المصري كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا التمرين مع مين.. تحدي ريد بُل مع يحيى الدرع كرة يد - الأهلي يعلن تجديد تعاقد أحمد عادل كرة يد - بعد تأهل الكويت.. اكتمال الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية كرة يد - بنفس سيناريو الموسم الماضي.. الزمالك يخسر نهائي البطولة العربية من الكويت
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - كاف يرفض اعتماد ملاعب 4 منتخبات من مجموعة مصر 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: كولو مواني يضغط على فرانكفورت للرحيل إلى سان جيرمان 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستعدون لترك لاعبينا للمنتخب ضد إثيوبيا.. ونحذر من أزمة قادمة ساعة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران عن مواجهة أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو 2 ساعة | الكرة المصرية
مونت كارلو: توديبو رفض عرضا مغريا من اتحاد جدة 2 ساعة | السعودية
يد - مدرب الزمالك يكشف مشاكل الفريق في البطولة العربية.. وشكر للجماهير في السعودية 3 ساعة | كرة يد
مدرب النصر يعلق على تصرف رونالدو في دربي الشباب 3 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول