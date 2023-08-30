مدرب النصر يعلق على تصرف رونالدو في دربي الشباب

أثنى البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر على تصرف مواطنه كريستانو رونالدو خلال مواجهة الفريق أمام الشباب.

ومنح رونالدو زميله عبد الرحمن غريب فرصة تسديد ركلة الجزاء الثالثة التي حصل عليها النصر بعدما سجل النجم البرتغالي ركلتين سابقتين في المباراة.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي "تحكمنا في المباراة كاملة وكان انتصارا مستحقا بنسبة 100%".

وشدد "لم نصل لمرحلة الانسجام التي نريدها ونحن في تطور. كريستيانو أعطى اليوم غريب ركلة الجزاء، شعرت بالسعادة من أجل ذلك وهذا يدل على روح المجموعة".

وأضاف "هناك أمور ممكن تعمل عليها في الوقت، لذلك لا نقوم بغييرات مبكرة حتى ينسجم اللاعبون بشكل أكبر".

وأتم "الفريق يتطور بخطوات كبيرة من مباراة إلى أخرى، ونرى الآن ثقة الجماهير وتواجدهم وتفاعلهم وهدفي الأول جلب السعادة للجميع، وأنا سعيد بعملي مع هذه المجموعة العالمية".

وحقق النصر فوزا كبيرا برباعية على حساب نظيره الشباب في الديربي الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الرابعة من عمر دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو (هدفين) في الدقيقتين (13 و38) وساديو ماني (41) وسلطان الغنام (80).