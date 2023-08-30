إلغاء الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا

أعلن نادي ماورفيرك النمساوي إلغاء مباراته الودية المقرر خوضها ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء.

الفريق النمساوي كان قد أعلن اتفاقه مع الأهلي على خوض مباراة مساء اليوم لتكون هي الأولى في المعسكر الإعدادي للأحمر.

وأشار ماورفيرك إلى أن إلغاء المباراة قد جاء بسبب تعرض أكثر من لاعب بالأهلي لإصابات خلال المعسكر ولذلك لا يرغب النادي في المخاطرة بتواجدهم.

وبدأ الأهلي معسكره في النمسا استعدادا للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر والجهاز الفني. وانتظم الفريق في معسكر مغلق في النمسا، بدءًا من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودي على لقب كأس السوبر الإفريقي.