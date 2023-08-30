إلغاء الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 12:03

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية

أعلن نادي ماورفيرك النمساوي إلغاء مباراته الودية المقرر خوضها ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء.

الفريق النمساوي كان قد أعلن اتفاقه مع الأهلي على خوض مباراة مساء اليوم لتكون هي الأولى في المعسكر الإعدادي للأحمر.

وأشار ماورفيرك إلى أن إلغاء المباراة قد جاء بسبب تعرض أكثر من لاعب بالأهلي لإصابات خلال المعسكر ولذلك لا يرغب النادي في المخاطرة بتواجدهم.

أخبار متعلقة:
معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد وكيله: كولر شاهد أكثر من 50 مهاجم.. وهذا ما حدث مع سوزا مواعيد مباريات الأربعاء 30-8-2022 - تشيلسي ودوري أبطال أوروبا فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة

وبدأ الأهلي معسكره في النمسا استعدادا للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر والجهاز الفني. وانتظم الفريق في معسكر مغلق في النمسا، بدءًا من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي ماورفيرك
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستعدون لترك لاعبينا للمنتخب ضد إثيوبيا.. ونحذر من أزمة قادمة خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد وكيله: كولر شاهد أكثر من 50 مهاجم.. وهذا ما حدث مع سوزا فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستعدون لترك لاعبينا للمنتخب ضد إثيوبيا.. ونحذر من أزمة قادمة 16 دقيقة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران عن مواجهة أرسنال 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو ساعة | الكرة المصرية
مونت كارلو: توديبو رفض عرضا مغريا من اتحاد جدة ساعة | السعودية
يد - مدرب الزمالك يكشف مشاكل الفريق في البطولة العربية.. وشكر للجماهير في السعودية ساعة | كرة يد
مدرب النصر يعلق على تصرف رونالدو في دربي الشباب 2 ساعة | السعودية
إلغاء الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا 2 ساعة | الكرة المصرية
معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول