وكيله: كولر شاهد أكثر من 50 مهاجم.. وهذا ما حدث مع سوزا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 11:31

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

كشف دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر عن كواليس اختيار مدرب الأهلي لاختيار مهاجم الفريق الجديد.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بمهاجم جديد بناء على رغبة مدربه السويسري.

وقال لامبرتي عبر "أون تايم سبورتس": "كولر شاهد ما يزيد عن 50 مهاجم بسبب رغبته في التعاقد مع لاعب أفضل من الموجودين حاليا"

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 30-8-2022 - تشيلسي ودوري أبطال أوروبا فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية

وأوضح "النادي لديه ميزانية معينة وبالتالي ليس من السهل ضم مهاجم بالمواصفات التي يريدها المدرب. كولر استقر على 3 مهاجمين والنادي لم يستطع ضم أحدهم بسبب القيمة المالية العالية"

وتابع "كولر كان يريد جوستافو سوزا، ولكن ناديه رفض، رغم أن اللاعب وافق على الانتقال للنادي الأهلي. الشيء الوحيد الذي ينقص كولر الآن هو مهاجم جيد"

وكشف وكيل كولر "كل الأجهزة جاءت التي طلبها، يتبقى فقط مرمايان وجهاز لضربات الرأس، وسيصلان قريبا".

وعن محمود كهربا أوضح "كولر تحدث معي عن ثقته في نجاح كهربا بمركز المهاجم وهذا ما حدث. محمد شريف لاعب جيد ومن الصعب على أي مدرب رحيل أحد مهاجميه لكن في هذه الأمور يُتخذ القرار الذي يخدم مصلحة الجميع".

الأهلي بدأ معسكره استعدادا للموسم المقبل، تحت قيادة كولر والجهاز الفني.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق في النمسا، بدءًا من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.

مارسيل كولر الأهلي جوستافو سوزا
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستعدون لترك لاعبينا للمنتخب ضد إثيوبيا.. ونحذر من أزمة قادمة خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو إلغاء الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مستعدون لترك لاعبينا للمنتخب ضد إثيوبيا.. ونحذر من أزمة قادمة 16 دقيقة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران عن مواجهة أرسنال 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عرض أوروبي جديد لـ دوكو دودو ساعة | الكرة المصرية
مونت كارلو: توديبو رفض عرضا مغريا من اتحاد جدة ساعة | السعودية
يد - مدرب الزمالك يكشف مشاكل الفريق في البطولة العربية.. وشكر للجماهير في السعودية ساعة | كرة يد
مدرب النصر يعلق على تصرف رونالدو في دربي الشباب 2 ساعة | السعودية
إلغاء الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا 2 ساعة | الكرة المصرية
معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول