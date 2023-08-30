وكيله: كولر شاهد أكثر من 50 مهاجم.. وهذا ما حدث مع سوزا

كشف دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر عن كواليس اختيار مدرب الأهلي لاختيار مهاجم الفريق الجديد.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بمهاجم جديد بناء على رغبة مدربه السويسري.

وقال لامبرتي عبر "أون تايم سبورتس": "كولر شاهد ما يزيد عن 50 مهاجم بسبب رغبته في التعاقد مع لاعب أفضل من الموجودين حاليا"

وأوضح "النادي لديه ميزانية معينة وبالتالي ليس من السهل ضم مهاجم بالمواصفات التي يريدها المدرب. كولر استقر على 3 مهاجمين والنادي لم يستطع ضم أحدهم بسبب القيمة المالية العالية"

وتابع "كولر كان يريد جوستافو سوزا، ولكن ناديه رفض، رغم أن اللاعب وافق على الانتقال للنادي الأهلي. الشيء الوحيد الذي ينقص كولر الآن هو مهاجم جيد"

وكشف وكيل كولر "كل الأجهزة جاءت التي طلبها، يتبقى فقط مرمايان وجهاز لضربات الرأس، وسيصلان قريبا".

وعن محمود كهربا أوضح "كولر تحدث معي عن ثقته في نجاح كهربا بمركز المهاجم وهذا ما حدث. محمد شريف لاعب جيد ومن الصعب على أي مدرب رحيل أحد مهاجميه لكن في هذه الأمور يُتخذ القرار الذي يخدم مصلحة الجميع".

الأهلي بدأ معسكره استعدادا للموسم المقبل، تحت قيادة كولر والجهاز الفني.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق في النمسا، بدءًا من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.