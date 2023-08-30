مواعيد مباريات الأربعاء 30-8-2022 - تشيلسي ودوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 10:47
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات إياب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
كوبنهاجن × راكاو.. 1:00 ظهرا - بي إن سبورتس بريميوم 2.
إيندهوفن × رينجرز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
آيك أثينا × رويال أنتويرب. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.
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كأس الرابطة الإنجليزية
دونكاستر × إيفرتون.. 10:00 - بي إن سبورتس إكسترا 1.
تشيلسي × ويمبلدون.. 9:45 وتقام المباراة على ملعب ستامفودبريدج.
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