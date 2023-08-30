سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 00:29

كتب : FilGoal

النادي المصري

تعادل المصري البورسعيدي أمام الكوكب المراكشي في مباراة ودية بمعسكر المغرب.

وتعادل المصري أمام الكوكب المراكشي بنتيجة 4-4 في أولى مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي.

وسجل مروان حمدي مهاجم الفريق 4 أهداف (سوبر هاتريك) فيما أحرز يحيى آيت بوزيد وأيوب الزحاف وحمزة فونتي وكومبوس أهداف الكوكب المراكشي.

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وبدأ المصري مواجهة الكوكب المراكشي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد ، عمرو موسى ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي

الوسط: يوسف الجوهري ، إسلام عطية ، محمد الشامي ، إلياس الجلاصي ، ليستويل أمانكونا

الهجوم: مروان حمدي

ودفع علي ماهر مدرب المصري في الشوط الثاني بكل من: عصام ثروت وكريم العراقي ومحمد دبش وحسين السيد وأسامة الجزار وفرانك ايتوجا بدلا من محمود جاد وأحمد عيد وباهر المحمدي وعمرو سعداوي وإلياس الجلاصي وإسلام عطية.

وصف المباراة

وتقدم الكوكب المراكشي بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة سجله لاعبه يحيى آيت بوزيد ، فيما تعادل للمصري مروان حمدي في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وتقدم الكوكب المراكشي بهدف ثاني سجله لاعبه أيوب الزحاف في الدقيقة التاسعة والعشرين من ركلة جزاء ، قبل أن يحرز مروان حمدي هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجل الكوكب في الدقيقة 55 الهدف الثالث من ركلة جزاء أحرزها لاعبه حمزة فونتي، وعاد مروان حمدي ليسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وسجل كومبوس الهدف الرابع لنادي الكوكب المراكشي في الدقيقة 88، قبل أن ينجح مروان حمدي في تسجل الهدف الرابع للمصري في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

المصري الكوكب المراكشي
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