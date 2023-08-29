موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية

فاز إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية للمرة الأولى.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وسجل هالاند 36 هدفا في الموسم المنصرم بمسابقة الدوري الإنجليزي وقاد فريقه لتحقيق اللقب في موسم تاريخي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن فوز هالاند بالجائزة متفوقا على 5 مرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي.

وشهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمتوج بالجائزة العام الماضي.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين كالآتي:

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) .. حصل على الجائزة

- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

- جون ستونز (مانشستر سيتي)

- هاري كين (توتنام)

- مارتن أوديجارد (أرسنال)

- بوكايو ساكا (أرسنال)

وأضاع البلجيكي كيفن دي بروين فرصة حصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته كأكثر اللاعبين تتويجا باللقب.

وحصد لقب الجائزة مرتين كل من محمد صلاح ودي بروين وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وتيري هنري وآلان شيرار ومارك هيوز.