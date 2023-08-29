بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

أهلي جدة

واصل نادي أهلي جدة انتصاراته في دوري روشن السعودي وحقق الفوز الرابع على التوالي.

وفاز أهلي جدة على الطائي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن.

وسجل هدفي أهلي جدة، رياض محرز في الدقيقة (39) وفرانك كيسي عند الدقيقة (59) من عمر المباراة.

رياض محرز سجل هدفه الثاني مع الأهلي خلال الموسم الحالي، وكذلك سجل فرانك كيسي للمباراة الثانية على التوالي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ليحصد العلامة الكاملة، ويتقاسم صدارة ترتيب الدوري السعودي مع غريمه الاتحاد.

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وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي بكرة عرضية من فرانك كيسي من جهة اليسار قابلها فيرمينيو برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وحاول الأخلي مجددا بتسديدة من إزجان أليوسكي من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

وأرسل ألان سان ماكسيمان عرضية من جهة اليسار قابلها ميريح ديمرال برأسية من يمين منطقة الجزاء ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ونجح رياض محرز في تسجيل الهدف الأول لنادي أهلي جدة بعد كرة عرضية أرضية من ألان سان ماكسيمان من يسار منطقة الجزاء قابلها محرز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 41.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات المباراة وكثف محاولاته عن طريق الثلاثي، رياض محرز وسان ماكسيمان وفيرمينو.

أهلي جدة رياض محرز الدوري السعودي
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