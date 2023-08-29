بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 23:19

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج ضد الحزم

تأجل انتصار الخليج الأول في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم بتعادل جديد أمام الحزم.

وتعادل الخليج على ملعبه أمام الحزم بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وشارك محمد شريف مهاجم الخليج أساسيا وخاض المباراة كاملة.

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وسجل شريف هدفا في الدقيقة 53 ولكن لم يحتسب بسبب التسلل.

ورفع الخليج رصيده إلى نقطتين عقب أربع جولات في المركز الخامس عشر بالتساوي مع الحزم.

ويلعب الخليج مباراته المقبلة أمام الشباب يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

أما الحزم فيصطدم بمواجهة النصر يوم السبت أيضا ضمن منافسات نفس الجولة.

وكان الحزم قد سجل هدفا في الدقيقة التاسعة ولكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

ونجح البرتغالي فابيو مارتينز في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بالتقدم للخليج صاحب الأرض.

وشهد الشوط الثاني محاولات من الحزم للتعادل وسط تراجع ملحوظ لفريق الخليج.

وسجل محمد شريف من هجمة مرتدة هدفا في الدقيقة 53 ولكن لم يحتسب بسبب التسلل.

ونجح الحزم في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وعقب التعادل حاول الخليج التقدم مجددا بتكثيف هجومه.

وحصل الخليج على ركلة جزاء في الدقيقة 73 وسددها فابيو مارتينز ولكن تصدى لها القائم الأيسر لفريق الحزم.

وبذلك يفشل الخليج والحزم في تحقيق الانتصار الأول لأي منهما في مسابقة الدوري هذا الموسم.

الخليج السعودية الدوري السعودي محمد شريف
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