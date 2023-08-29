رونالدو يقود النصر لسحق الشباب برباعية.. ويخطف صدارة الهدافين

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر لحسم ديربي الرياض العاصمة السعودية بفوز عريض على منافسه الشباب.

وفاز النصر على الشباب بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو (هدفين) في الدقيقتين (13 و38) وساديو ماني (41) وسلطان الغنام (80).

رونالدو رفع رصيده إلى 5 أهداف لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري متفوقا على كل من : مالكوم لاعب الهلال (4) وساديو ماني لاعب النصر (4) وعبد الرزاق حمدالله (4).

النصر حقق الفوز الثاني على التوالي بعدما خسر الجولتين الأولى والثانية من الموسم الحالي لدوري روشن.

فيما تلقى الشباب الخسارة الثانية خلال الموسم الحالي وتعادل في جولتين وفشل في تحقيق الفوز الأول.

ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز 17 برصيد نقطتين.

وصف المباراة

بدأ النصر المباراة بضغط هجومي عن طريق تصويبة قوية من بروزوفيتش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى الشباب لترتد إلى عبد الرحمن غريب ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

وحصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي بينت لمس الكرة يد هتان باهبري لاعب الشباب.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الأول لنادي النصر من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى الشباب لتسكن الكرة الشباك.

وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لصالح النصر عن طريق رونالدو بعد عملية دفع لمدافع الشباب بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وحصل النصر على ركلة جزاء جديدة حولها رونالدو إلى هدف بعد تسديدة قوية من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى الشباب في الدقيقة 38.

ونجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الثالث لصالح نادي النصر في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

وواصل النصر ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني وسدد عبد الرحمن غريب تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وحصل النصر على ركلة جزاء ثالثة سددها عبد الرحمن غريب لكنها ارتطمت بالقائم.

ونال إيفر بانيجا قائد نادي الشباب على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على سلطان الغنام لاعب النصر.

وسدد رونالدو رأسية متقنة ارتطمت بالقائم لتجد المتابع سلطان الغنام الذي سدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وواصل النصر سيطرته على باقي مجريات المباراة ليضمن 3 نقاط ثمينة أعادت له التوازن في مسابقة الدوري السعودي.

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