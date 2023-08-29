رونالدو يقود النصر لسحق الشباب برباعية.. ويخطف صدارة الهدافين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

رونالدو

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر لحسم ديربي الرياض العاصمة السعودية بفوز عريض على منافسه الشباب.

وفاز النصر على الشباب بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو (هدفين) في الدقيقتين (13 و38) وساديو ماني (41) وسلطان الغنام (80).

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي الممتاز ب - مهاجم الزمالك السابق إلى مركز شباب القزازين يعود مجددا.. جيديش إلى بنفيكا على سبيل الإعارة كاف يعلن موعد قرعة الدوري الإفريقي ومواعيد المباريات

رونالدو رفع رصيده إلى 5 أهداف لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري متفوقا على كل من : مالكوم لاعب الهلال (4) وساديو ماني لاعب النصر (4) وعبد الرزاق حمدالله (4).

النصر حقق الفوز الثاني على التوالي بعدما خسر الجولتين الأولى والثانية من الموسم الحالي لدوري روشن.

فيما تلقى الشباب الخسارة الثانية خلال الموسم الحالي وتعادل في جولتين وفشل في تحقيق الفوز الأول.

ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز 17 برصيد نقطتين.

Image

وصف المباراة

بدأ النصر المباراة بضغط هجومي عن طريق تصويبة قوية من بروزوفيتش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى الشباب لترتد إلى عبد الرحمن غريب ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

وحصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي بينت لمس الكرة يد هتان باهبري لاعب الشباب.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الأول لنادي النصر من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى الشباب لتسكن الكرة الشباك.

وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لصالح النصر عن طريق رونالدو بعد عملية دفع لمدافع الشباب بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وحصل النصر على ركلة جزاء جديدة حولها رونالدو إلى هدف بعد تسديدة قوية من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى الشباب في الدقيقة 38.

ونجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الثالث لصالح نادي النصر في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

وواصل النصر ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني وسدد عبد الرحمن غريب تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وحصل النصر على ركلة جزاء ثالثة سددها عبد الرحمن غريب لكنها ارتطمت بالقائم.

ونال إيفر بانيجا قائد نادي الشباب على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على سلطان الغنام لاعب النصر.

وسدد رونالدو رأسية متقنة ارتطمت بالقائم لتجد المتابع سلطان الغنام الذي سدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وواصل النصر سيطرته على باقي مجريات المباراة ليضمن 3 نقاط ثمينة أعادت له التوازن في مسابقة الدوري السعودي.

الدوري السعودي النصر السعودي رونالدو
نرشح لكم
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم انتهت في الدوري السعودي - النصر (4) - (0) الشباب.. نتيجة ثقيلة انتهت الدوري السعودي - الخليج (1)-(1) الحزم.. نهاية المباراة للمباراة الثانية على التوالي وبحثا عن الفوز الأول.. شريف أساسي مع الخليج أمام الحزم تشكيل أهلي جدة - فيرمينو ومحرز وماكسيمان يقودون الهجوم أمام الطائي تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الشباب.. واستمرار غياب تاليسكا تقرير: أهلي جدة يستبعد فيجا من مواجهة الطائي
أخر الأخبار
فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة 23 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية 25 دقيقة | الدوري المصري
وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية 48 دقيقة | الكرة المصرية
سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي 55 دقيقة | الكرة المصرية
موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية ساعة | الكرة الأوروبية
اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة ساعة | السعودية
بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول