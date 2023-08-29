يعود مجددا.. جيديش إلى بنفيكا على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 22:04

كتب : FilGoal

جونسالو جيديش - البرتغال

أعلن نادي بنفيكا إتمام تعاقده مع جونزالو جيديش لاعب ولفرهامبتون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان جيديش قد قضى نصف الموسم الماضي مع بنفيكا البرتغالي منذ يناير على سبيل الإعارة.

وخاض جيديش 15 مباراة مع بنفيكا في الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدف.

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جيديش بدأ مسيرته مع بنفيكا في 2015 ولعب معه 68 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 16 قبل ان ينتقل لباريس سان جيرمان في يناير 2017.

وخاض جيديش تجربة قصيرة مع النادي الباريسي حتى صيف 2017 ووصل بعدها إلى فالنسيا صيف 2017 قادما من باريس سان جيرمان، وخاض 198 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل الجناح البرتغالي بقميص الخفافيش 40 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة.

وتوج جيديش بلقب وحيد رفقة فالنسيا عام 2019 أمام برشلونة في مسابقة كأس الملك.

ولفرهامبتون تعاقد مع اللاعب بعقد مدته 5 سنوات، أي حتى صيف 2027 مقابل 30 مليون يورو.

وخاض الجناح البرتغالي 18 بقميص الذئاب خلال الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع هدفا في جميع المسابقات.

جيديش بنفيكا
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