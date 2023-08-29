انتهت في الدوري السعودي - النصر (4) - (0) الشباب.. نتيجة ثقيلة
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 20:54
كتب : FilGoal
يستضيف النصر نظيره الشباب في مواجهة مرتقبة على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوي روشن السعودي.
ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل النصر، فيما يعول الشباب على المخضرم إيفر بانيجا.
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