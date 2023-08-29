انتهت في الدوري السعودي - النصر (4) - (0) الشباب.. نتيجة ثقيلة

يستضيف النصر نظيره الشباب في مواجهة مرتقبة على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوي روشن السعودي.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل النصر، فيما يعول الشباب على المخضرم إيفر بانيجا.

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