انتهت الدوري السعودي - الخليج (1)-(1) الحزم.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 20:46
كتب : FilGoal
يستضيف الخليج فريق الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.
ويبحث الخليج عن فوزه الأول في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم.
ويبدأ محمد شريف في التشكيل الأساسي مع الخليج.
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نهاية المباراة
ق75 القائم يتصدى لركلة الجزاء
ق73 ركلة جزاء لفريق الخليج
ق62 جوووووووول التعادل للحزم من ركلة جزاء
ق53 هدف ملغي لمحمد شريف
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق22 جوووول فابيو مارتينز يتقدم للخليج
ق11 إلغاء هدف الحزم بسبب لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو
ق9 جووووول أنطونيو توزي مهاجم الحزم يسجل
انطلاق المباراة
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