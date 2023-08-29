كرة يد - الكشف عن اختيار الزمالك لمواجهة النور في السوبر المصري السعودي

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - البطولة العربية

كشف عاصم السعدني رئيس لجنة مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد المصرية عن اختيار الزمالك لتمثيل مصر في النسخة الأولى من السوبر المصري السعودي.

وتستضيف السعودية النسخة الأولى من كأس السوبر المصري السعودي يوم 4 نوفمبر المقبل.

وقال السعدني عبر إذاعة أون سبورت: "الزمالك سيلعب مواجهة كأس السوبر المصري السعودي بصفته بطل السوبر المصري".

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وتابع "المباراة ستكون ضد نادي النور يوم 4 نوفمبر في السعودية".

وكشف السعدني "سيتم تبادل استضافة كأس السوبر المصري السعودي كل عام، النسخة المقبلة ستكون في مصر".

وأضاف "السوبر المصري أيضا سيقام للمرة الأولى خارج مصر، وتم الإعلان عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك يوم 9 ديسمبر في الإمارات".

واختتم تصريحاته "هناك تنسيق دائم مع خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب بشأن التجمعات الدولية استعدادا لأمم إفريقيا 2024 والتي تستضيفها مصر".

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات دروي أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - جي إس كيه الكونغو الديمقراطية - فاب الكاميروني - بي إم سي الكونغولي - شبيبة سكيكدة الجزائري.

المجموعة الثانية: الزمالك - ريد ستار الإيفواري - نزيكو الكاميروني - بترو سبورت الكونغولي - أدجيدجيا البنيني.

كما يخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

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