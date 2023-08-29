المصري لـ في الجول: شكوى جديدة لاتحاد الكرة ضد فيوتشر بسبب مستحقات رفعت.. نتعجب مما يحدث
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 20:25
كتب : عمرو نبيل
كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس المصري عن تقدم ناديه بشكوى جديدة لدى اتحاد الكرة ضد فيوتشر بسبب عدم الحصول على المستحقات المتأخرة من انتقال أحمد رفعت.
وتحدث نائب رئيس المصري لـFilGoal.com قائلا: "أرسلنا شكوى جديدة إلى اتحاد الكرة ضد فيوتشر للحصول على مستحقاتنا المتأخرة من انتقال أحمد رفعت".
وأتم الحسيني أبو قمر تصريحاته المقتضبة "نتعجب كيف للجان اتحاد الكرة ألا تنظر لهذه الشكاوى بجدية حتى الآن رغم شكوانا السابقة".
وانضم رفعت إلى فيوتشر من المصري مقابل 21 مليون جنيه ويتبقى له 8 ملايين جنيه.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان غزل المحلة تقدمه بشكوى ضد فيوتشر لعدم حصوله على 50% من مستحقات انضمام هشام عادل.
وأوضح المحلة أنه يتبقى له الحصول على 4 ملايين جنيه.
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