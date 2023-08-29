للمباراة الثانية على التوالي وبحثا عن الفوز الأول.. شريف أساسي مع الخليج أمام الحزم

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

يبدأ محمد شريف مهاجم الخليج في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي.

محمد شريف

النادي : الخليج

الخليج

ويستضيف الخليج فريق الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ويبحث الخليج عن أولى انتصاراته في مسابقة الدوري بعد حصد نقطة وحيدة في الجولات الثلاثة الأولى.

أخبار متعلقة:
تشكيل الخليج – محمد شريف أساسي لأول مرة أمام الاتفاق محمد شريف: الخليج حاول ضمي الموسم الماضي.. ولم أشعر بالغربة معه مدرب الخليج يجهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق مدرب الخليج يكشف سبب استبعاد محمد شريف أمام أهلي جدة

وكان شريف قد بدأ أساسيا أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ولم يشارك شريف في مواجهة أهلي جدة في الجولة قبل الماضية بسبب التحاقه بصفوف قبل 24 ساعة على بداية اللقاء فقط بحسب بيدرو إيمانويل المدير الفني.

وجاء تشكيل الخليج:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: سعيد آل حمسل – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو

الهجوم:منصور حمزي – عبد الإله هوساوي – وو يونج جانج

الهجوم: فابيو مارتينيز – محمد شريف - إيفو رودريجيز

ويبحث الخليج عن انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري السعودي عقب حصد نقطة واحدة في الثلاث جولات الأولى.

وخسر أول جولتين أمام كل من الفيحاء وأهلي جدة قبل أن يتعادل أمام الاتفاق.

الخليج الدوري السعودي محمد شريف
نرشح لكم
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم رونالدو يقود النصر لسحق الشباب برباعية.. ويخطف صدارة الهدافين انتهت في الدوري السعودي - النصر (4) - (0) الشباب.. نتيجة ثقيلة انتهت الدوري السعودي - الخليج (1)-(1) الحزم.. نهاية المباراة تشكيل أهلي جدة - فيرمينو ومحرز وماكسيمان يقودون الهجوم أمام الطائي تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الشباب.. واستمرار غياب تاليسكا تقرير: أهلي جدة يستبعد فيجا من مواجهة الطائي
أخر الأخبار
فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة ساعة | الكرة المصرية
وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية ساعة | الدوري المصري
وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية ساعة | الكرة المصرية
سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي ساعة | الكرة المصرية
موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة 2 ساعة | السعودية
بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم 3 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول