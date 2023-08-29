للمباراة الثانية على التوالي وبحثا عن الفوز الأول.. شريف أساسي مع الخليج أمام الحزم

يبدأ محمد شريف مهاجم الخليج في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي.

محمد شريف النادي : الخليج الخليج

ويستضيف الخليج فريق الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ويبحث الخليج عن أولى انتصاراته في مسابقة الدوري بعد حصد نقطة وحيدة في الجولات الثلاثة الأولى.

وكان شريف قد بدأ أساسيا أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ولم يشارك شريف في مواجهة أهلي جدة في الجولة قبل الماضية بسبب التحاقه بصفوف قبل 24 ساعة على بداية اللقاء فقط بحسب بيدرو إيمانويل المدير الفني.

وجاء تشكيل الخليج:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: سعيد آل حمسل – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو

الهجوم:منصور حمزي – عبد الإله هوساوي – وو يونج جانج

الهجوم: فابيو مارتينيز – محمد شريف - إيفو رودريجيز

ويبحث الخليج عن انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري السعودي عقب حصد نقطة واحدة في الثلاث جولات الأولى.

وخسر أول جولتين أمام كل من الفيحاء وأهلي جدة قبل أن يتعادل أمام الاتفاق.