تشكيل أهلي جدة - فيرمينو ومحرز وماكسيمان يقودون الهجوم أمام الطائي

يتواجد الثلاثي الهجومي رياض محرز وروبرتو فيرمينو وآلان سان ماكسيمان في تشكيل أهلي جدة الأساسي لمواجهة الطائي.

ويستضيف اهلي جدة منافسه الطائي مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وأجرى ماتياس سايسله تغيير وحيد بخروج زياد الجهني ودخول محمد المجحد.

ويعتمد ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة على التشكيل التالي لمواجهة الطائي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: بسام الحريجي- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- إزجان أليوسكي

في الوسط: سميحان النابت- فرانك كيسي- محمد المجحد

في الهجوم: رياض محرز- روبرتو فيرمينو- آلان سانت ماكسميان.