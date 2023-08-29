بـ "هاتريك" ليوسف نبيه.. بيراميدز يهزم ليماسول بثمانية أهداف

حقق بيراميدز فوزا على ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل، في أولى مباريات الفريق الودية بمعسكر تركيا.

وجرى اللقاء بين الفريقين على ملعب ماكو بمدينة بوردور التركية.

ونجح يوسف نبيه في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" بينما سجل كل من فخري لاكاي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ودودو الجباس ومحمود صابر هدفا لكل منهم.

وخاض جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز المباراة بتشكيلتين خلال الشوطين الأول والثاني.

وشارك في الشوط الأول كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

الهجوم: فيستون ماييلي

وخاض الفريق الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

الهجوم: دودو الجباس

يذكر أن بيراميدز مستمر في معسكره بتركيا حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، على أن يخوض 3 مباريات ودية أخرى أيام 31 أغسطس و2 و6 سبتمبر.

وانضم الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين إلى معسكر الفريق اليوم الثلاثاء بعد إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالسفر.