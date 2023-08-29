تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الشباب.. واستمرار غياب تاليسكا

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - النصر

يبدأ أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر في تشكيل الفريق في مواجهة الشباب في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وتشهد المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.

وبطبيعة الحال يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر.

أخبار متعلقة:
بيراميدز يعلن انضمام مصطفى فتحي ومهند لاشين إلى معسكر تركيا خبر في الجول – فيفا يلزم غزل المحلة بدفع 150 ألف دولار لـ توريه تقرير: وست هام ينافس اتحاد جدة على جو جوميز أثليتك: المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لضم كوكوريا بدأت

ويدخل لويس كاسترو مدرب النصر مواجهة الشباب بنفس الفريق الذي فاز على الفتح في الجولة الثالثة بنتيجة 5-0.

وجاء تشكيل النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

نادي النصر السعودي نادي الشباب الدوري السعودي
نرشح لكم
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم رونالدو يقود النصر لسحق الشباب برباعية.. ويخطف صدارة الهدافين انتهت في الدوري السعودي - النصر (4) - (0) الشباب.. نتيجة ثقيلة انتهت الدوري السعودي - الخليج (1)-(1) الحزم.. نهاية المباراة للمباراة الثانية على التوالي وبحثا عن الفوز الأول.. شريف أساسي مع الخليج أمام الحزم تشكيل أهلي جدة - فيرمينو ومحرز وماكسيمان يقودون الهجوم أمام الطائي تقرير: أهلي جدة يستبعد فيجا من مواجهة الطائي
أخر الأخبار
فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة ساعة | الكرة المصرية
وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية ساعة | الدوري المصري
وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية ساعة | الكرة المصرية
سوبر هاتريك مروان حمدي.. المصري يتعادل وديا مع الكوكب المراكشي ساعة | الكرة المصرية
موسم واحد يكفي.. هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اختيار سام مرسي في تشكيل الموسم لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة 2 ساعة | السعودية
بمشاركة شريف.. الانتصار الأول لـ الخليج يتأجل بتعادل أمام الحزم 3 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول