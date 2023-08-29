تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الشباب.. واستمرار غياب تاليسكا
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 20:02
كتب : FilGoal
يبدأ أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر في تشكيل الفريق في مواجهة الشباب في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.
وتشهد المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.
وبطبيعة الحال يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر.
ويدخل لويس كاسترو مدرب النصر مواجهة الشباب بنفس الفريق الذي فاز على الفتح في الجولة الثالثة بنتيجة 5-0.
وجاء تشكيل النصر:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان
الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش
الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.
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