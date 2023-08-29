كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقد عمر طارق

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد عمر طارق لاعب فريق السلة.

وكان عمر طارق ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المنقضي مع فريق الأهلي.

وكشف الأهلي عن تجديد تعاقد عمر طارق لمدة أربعة مواسم مقبلة.

ويتواجد عمر طارق في الوقت الحالي رفقة منتخب مصر لكرة السلة للمشاركة في كأس العالم.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس الإنتركونينتال أو ما يسمى بكأس العالم للأندية لكرة السلة في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر في سنغافورة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من إجنيتي من دوري NBA G League الأمريكي، وسيسي فرانكا البرازيلي.

كما يشارك الأهلي رفقة الاتحاد السكندري في منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية، ويشارك الأهلي بعد الحصول على دعوة من اللجنة المنظمة.

وتنطلق البطولات المحلية يوم 20 أكتوبر بمواجهة بين الأهلي والزمالك في دولة البحرين على لقب كأس السوبر المصري.