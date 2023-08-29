خبر في الجول – فيفا يلزم غزل المحلة بدفع 150 ألف دولار لـ توريه
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 19:26
كتب : رضا السنباطي
أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى نادي غزل المحلة بشأن مستحقات الغيني ماليك توريه.
توريه رحل عن غزل المحلة في يناير الماضي وقدم شكوى لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على مستحقاته.
وحسبما علم FilGoal.com فإن فيفا يلزم غزل المحلة بدفع 150 ألف دولار مستحقات اللاعب ماليك توريه بعد شكواه.
وسيقوم نادي غزل المحلة بدفع المبلغ تجنبا لإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.
الجناح الغيني انضم للمحلة الموسم قبل الماضي وشارك في 14 مباراة دون أن يسجل أو يصنع.
وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.
ويفتتح غزل المحلة مبارياته في الموسم الجديد من دوري المحترفين بمواجهة جمهورية شبين.
نرشح لكم
كاف يعلن موعد قرعة الدوري الإفريقي ومواعيد المباريات المصري لـ في الجول: شكوى جديدة لاتحاد الكرة ضد فيوتشر بسبب مستحقات رفعت.. نتعجب مما يحدث بـ "هاتريك" ليوسف نبيه.. بيراميدز يهزم ليماسول بثمانية أهداف بيراميدز يعلن انضمام مصطفى فتحي ومهند لاشين إلى معسكر تركيا وزير الرياضة وفيرون يتفقدان مقر كاف الجديد بالعاصمة الإدارية خالد عبد الفتاح يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية باشتراطات وقائية.. وتأهيل السولية الافتتاح والختام في مصر.. الكشف عن جدول المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 يحيى حامد يفسخ تعاقده مع طلائع الجيش