خبر في الجول – فيفا يلزم غزل المحلة بدفع 150 ألف دولار لـ توريه

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 19:26

كتب : رضا السنباطي

فريق غزل المحلة

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى نادي غزل المحلة بشأن مستحقات الغيني ماليك توريه.

توريه رحل عن غزل المحلة في يناير الماضي وقدم شكوى لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على مستحقاته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيفا يلزم غزل المحلة بدفع 150 ألف دولار مستحقات اللاعب ماليك توريه بعد شكواه.

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وسيقوم نادي غزل المحلة بدفع المبلغ تجنبا لإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الجناح الغيني انضم للمحلة الموسم قبل الماضي وشارك في 14 مباراة دون أن يسجل أو يصنع.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

ويفتتح غزل المحلة مبارياته في الموسم الجديد من دوري المحترفين بمواجهة جمهورية شبين.

غزل المحلة الدوري المصري فيفا
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