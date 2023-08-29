تقرير: وست هام ينافس اتحاد جدة على جو جوميز

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

جو جوميز - ليفربول

دخل وست هام سباق التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جو جوميز البالغ من العمر 26 عاما انضم لصفوف ليفربول في عام 2015 قادما من تشارلتون.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن وست هام يرغب بشدة في التعاقد مع جوميز خلال هذا الصيف خاصة بعد تعثر ضم هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد.

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وأوضحت التقارير أن على الرغم من سباق اتحاد جدة ووست هام على ضم جوميز إلا أن ليفربول سيقاوم هذه العروض وسيحافظ على مدافعه.

الصحفي فابريزيو رومانو، أشار في وقت سابق إلى أن المدافع جو جوميز في موقع متقدم للغاية على قائمة المدافعين الذين يراقبهم الاتحاد لدعم صفوفه.

ويرغب الاتحاد في تدعيم دفاعاته وتعويض غايب أحمد حجازي الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

وخاض جوميز 175 مباراة بقميص ليفربول وصنع 6 أهداف في جميع المسابقات مع الريدز.

جو جوميز ليفربول وست هام
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