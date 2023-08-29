بيراميدز يعلن انضمام مصطفى فتحي ومهند لاشين إلى معسكر تركيا

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 19:03

كتب : بسام أبو بكر

معسكر بيراميدز في تركيا

أعلن نادي بيراميدز انضمام الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين إلى معسكر الفريق في تركيا.

مهند لاشين

النادي : بيراميدز

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ووصل الثنائي إلى المعسكر اليوم الثلاثاء والمقرر استمراره حتى 7 سبتمبر المقبل.

وكشف بيراميدز إلى أن وصول مصطفى فتحي ومهند لاشين بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بسفرهما.

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وكان الجهاز الإداري في استقبالهما بمطار أنطاليا قبل التوجه لمعسكر بوردو والالتحاق بالفريق.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز أربع مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد.

وجاءت قائمة بيراميدز في معسكر تركيا كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

في الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

في الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - مهند لاشين - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

في الهجوم: دودو الجباس - فيستون مايلي - فخري لاكاي

وكان بيراميدز قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي بطل اللقب.

وتأهل الجيش الرواندي لملاقاة بيراميدز في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز إيابا على جاديتكا الصومالي بنتيجة 2-0.

بيراميدز مهند لاشين معسكر تركيا مصطفى فتحي
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