كرة يد - الأهلي يعلن تجديد تعاقد المحترفة دونجو كمارا

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد السنغالية دونجو كمارا محترفة فريق سيدات اليد.

وكانت دونجو كمارا قد انضمت إلى الأهلي في يناير الماضي خلفا للمحترفة التونسية سعيدة رجب.

ورحلت سعيدة عن الأهلي بعد ستة أشهر قضتهم مع الفريق شاركت فيهم خلال منافسات الدوري.

وكشف الأهلي عن تمديد تعاقد دونجو كمارا لمدة موسم آخر.

وحصدت دونجو كمارا على لقبي الدوري وكأس مصر رفقة الأهلي، الموسم المنقضي.

كما حصد الأهلي برونزية منافسات البطولة الإفريقية للأندية في نفس الموسم.

ويستعد الأهلي لخوض مباريات الدوري في سبتمبر، كما يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الكونغو برازفيل في نفس الشهر.

وتلعب دونجو كمارا مع منتخب السنغال الأول للسيدات وحصدت المركز الرابع في بطولة إفريقيا الأخيرة.

وحسم منتخب سيدات السنغال تأهله إلى بطولة العالم المقرر إقامتها هذا العام بعد حصوله على رابع إفريقيا.

ولعبت دونجو كمارا خلال الفترة الماضية في فرنسا.