كادينا سير: أنشيلوتي طلب التعاقد مع كين قبل بداية الموسم وريال مدريد رفض

طلب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تدعيم الهجوم وطرح اسم هاري كين.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ ريال مدريد

وانتقل هاري كين قبل انطلاق الموسم الجاري إلى بايرن ميونيخ من توتنام.

وكشفت إذاعة كادينا سير أن ريال مدريد قابل طلب أنشيلوتي بالرفض.

وأشارت كادينا سير إلى أن أنشيلوتي قد اجتمع في وقت سابق مع مسؤولي ريال مدريد من أجل التخطيط للموسم الحالي.

وطلب أنشيلوتي التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الفريق ورشح اسم هاري كين.

وأوضح التقرير أن طلب أنشيلوتي قوبل بالرفض وتم إبلاغه أن كيليان مبابي أيضا لن يأتي هذا الموسم.

ويعاني هجوم ريال مدريد بعد تعرض فينسيوس جونيور لإصابة بتمزق عضلي خلال مواجهة سيلتا فيجو.

ويغيب فينيسيوس لمدة ستة أسابيع مقبلة مما يؤثر على هجوم ريال مدريد.

وكان كريم بنزيمة مهاجم الفريق قد رحل قبل انطلاق الموسم الجاري إلى اتحاد جدة السعودي.

وتعاقد ريال مدريد مع خوسيلو مهاجم إسبانيول السابق على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وخاض خوسيلو أربع مباريات دولية مع منتخب إسبانيا وسجل ثلاثة أهداف.