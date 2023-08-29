خالد عبد الفتاح يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية باشتراطات وقائية.. وتأهيل السولية

يواصل خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الأهلي برنامجه التأهيلي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وشارك عبد الفتاح في جزء من تدريبات الأهلي اليوم الثلاثاء وفقا لبعض الإجراءات الوقائية طبقا لتعليمات الجهاز الطبي.

ويخضع عبد الفتاح لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي تماما من الإصابة التي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة.

وأجرى اللاعب وقتها جراحة ناجحة مطلع الشهر الجاري.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرا مغلقا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

كما يواصل عمرو السولي لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي على هامش معسكر الفريق المقام حاليا في النمسا.

ويعاني السولية من الإصابة في العضلة الخلفية، لذلك يخضع لبرنامج علاجي تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويخوض لاعبو الأهلي التدريبات في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا في النمسا بدءًا من أمس 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.