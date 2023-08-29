تقرير: أهلي جدة يستبعد فيجا من مواجهة الطائي

استبعد ماتياس يايسله المدير الفني لنادي أهلي جدة، لاعبه الجديد فابري فيجا من مواجهة الطائي.

ويستضيف أهلي جدة منافسه الطائي مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقرر يايسله بحسب صحيفة "عكاظ" استبعاد فيجا من مواجهة الأهلي أمام الطائي رغم انتظامه في تدريبات الفريق الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن يايسله فضل استبعاد فيجا من مواجهة الطائي من أجل منحه الوقت الكافي للجاهزية البدنية قبل المشاركة مع الفريق.

وتعاقد الأهلي مع فيجا متفوقا على عمالقة أوروبا على غرار ريال مدريد ومانشستر سيتي ونابولي.

في المقابل أثبتت الفحوصات سلامة اللاعب علي مجرشي من الإصابه الأخيرة التي تعرض لها وبات جاهزا لخوض مواجهة الطائي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط خلف الاتحاد المتصدر (12 نقطة) والهلال صاحب المركز الثاني (10 نقاط).

فيما يتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.