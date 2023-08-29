الافتتاح والختام في مصر.. الكشف عن جدول المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026

تلقى منتخب مصر إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بترتيب مباريات مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعة مباشرة إلى منافسات كأس العالم إذ بات عدد مقاعد إفريقيا في المونديال تسعة مقاعد بداية من 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة جيبوتي في مصر بنوفمبر المقبل، بينما الجولة العاشرة والختامية ستكون في أكتوبر 2025 أمام غينيا بيساو في مصر أيضا.

وجاء جدول مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 كالآتي:

الجولة الأولى: مصر × جيبوتي (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثانية: سيراليون × مصر (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثالثة: مصر × بوركينا فاسو (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الرابعة: غينيا بيساو × مصر (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الخامسة: إثيوبيا × مصر (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السادسة: مصر × سيراليون (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السابعة: مصر × إثيوبيا (1 إلى 9 سبتمبر 2025)

الجولة الثامنة: بوركينا فاسو × مصر (1 إلى 9 سبتمبر)

الجولة التاسعة: جيبوتي × مصر (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

الجولة العاشرة: مصر × غينيا بيساو (6 إلى 14 أكتوبر 2025)