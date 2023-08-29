الافتتاح والختام في مصر.. الكشف عن جدول المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بالهدف الأول في السنغال

تلقى منتخب مصر إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بترتيب مباريات مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعة مباشرة إلى منافسات كأس العالم إذ بات عدد مقاعد إفريقيا في المونديال تسعة مقاعد بداية من 2026.

أخبار متعلقة:
اختر تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس اختيارات فيتوريا – 4 لاعبين يعودون لمنتخب مصر مع المدرب البرتغالي سلة - مصر تسحق المكسيك في فوز أول بكأس العالم منذ 29 عاما.. وهذه فرص التأهل للأولمبياد قائمة منتخب مصر – تواجد لاعبي الأهلي.. عودة سام مرسي وصلاح على رأس المستدعين لمواجهة إثيوبيا وتونس

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة جيبوتي في مصر بنوفمبر المقبل، بينما الجولة العاشرة والختامية ستكون في أكتوبر 2025 أمام غينيا بيساو في مصر أيضا.

وجاء جدول مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 كالآتي:

الجولة الأولى: مصر × جيبوتي (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثانية: سيراليون × مصر (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثالثة: مصر × بوركينا فاسو (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الرابعة: غينيا بيساو × مصر (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الخامسة: إثيوبيا × مصر (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السادسة: مصر × سيراليون (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السابعة: مصر × إثيوبيا (1 إلى 9 سبتمبر 2025)

الجولة الثامنة: بوركينا فاسو × مصر (1 إلى 9 سبتمبر)

الجولة التاسعة: جيبوتي × مصر (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

الجولة العاشرة: مصر × غينيا بيساو (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

منتخب مصر مصر كأس العالم كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
اختر تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا وتونس مؤتمر فيتوريا - عن موقف لاعبي الأهلي من المعسكر.. ومشكلة مواعيد الدوري اختيارات فيتوريا – 4 لاعبين يعودون لمنتخب مصر مع المدرب البرتغالي مصدر من الأهلي لـ في الجول: مصدومون من استدعاء الرباعي للمنتخب.. ولماذا لا نعامل مثل الزمالك قائمة منتخب مصر – تواجد لاعبي الأهلي.. عودة سام مرسي وصلاح على رأس المستدعين لمواجهة إثيوبيا وتونس المنتخب الأولمبي يحدد موعد المباراتين الوديتين ضد روسيا على بعد خطوة من الإقصاء الرسمي.. منتخب مصر يخسر ثاني مبارياته في كأس العالم للسلة انتهت كأس العالم للسلة - مصر (74)-(89) مونتنجرو
أخر الأخبار
وزير الرياضة وفيرون يتفقدان مقر كاف الجديد بالعاصمة الإدارية 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
خالد عبد الفتاح يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية باشتراطات وقائية.. وتأهيل السولية 13 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: أهلي جدة يستبعد فييجا من مواجهة الطائي 26 دقيقة | السعودية
الافتتاح والختام في مصر.. الكشف عن جدول المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 38 دقيقة | منتخب مصر
يحيى حامد يفسخ تعاقده مع طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
بيلد: نوير يستهدف العودة للملاعب بعد توقف سبتمبر ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يعلن صرف مستحقات أوسوريو بالكامل ساعة | الكرة المصرية
ريليفو: جواو فيليكس يضع السعودية كخيار ثاني حال فشل انتقاله لـ برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول